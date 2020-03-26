​Футболисты "Барселоны" выступили против сокращения зарплат

Часть футболистов испанской "Барселоны" выступили против сокращения зарплаты на 70% из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб подсчитал финансовые потери из-за пандемии коронавируса и предложил футболистам пойти на понижение заработной платы на 70%. При этом некоторые футболисты согласились, другие же выступили против.

Сообщается, что "Барселона" хочет ввести данную меру на время действия режима карантина в Испании. Снижение зарплаты на 70% в течение нескольких недель приведёт к тому, что футболисты потеряют от 5 до 10% годовой зарплаты по одним данным, и до 20% — по другим.

Напомним, что пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Число жертв вируса превысило 18 тыс. человек, всего в мире заражены 414 179 человек.