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Футболисты "Барселоны" и "Интера" сядут на карантин

Футболисты "Барселоны" и "Интера" сядут на карантин

Футболисты сборной Чили Артуро Видаль, вступающий за испанскую "Барселону", и Алексис Санчес, играющий за миланский "Интер", отправятся на карантин у себя на родине после приезда в страну для участия в матче квалификации чемпионата мира-2022.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Emol, об этом заявил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич.

"Мы не делаем никаких различий для людей в зависимости от их профессии, потому что никто не застрахован от этого вируса, и в действительности карантин, определенный сегодня для Италии, распространяется на всех", - сказал Маньялич. 

Отметим, что по последним данным ВОЗ, в Италии зафиксированы 9 172 случая заражения, 463 человека умерли. В Чили зафиксированы 13 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 чилийцы 27 марта сыграют на выезде со сборной Уругвая. 

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