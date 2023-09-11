Футболиста "Ювентуса" Погба дисквалифицировали за допинг

Французский футболист итальянского "Ювентуса" Поль Погба временно дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста на тестостерон.

Французский футболист итальянского "Ювентуса" Поль Погба временно дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста на тестостерон.

Как передает Report, об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление Итальянского антидопингового агентства.

11 сентября допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:0).

Погба 30 лет, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года. По ходу карьеры футболист также выступал за английский "Манчестер Юнайтед". Он является победителем Лиги Европы (2017), четырехкратным чемпионом Италии, два раза выигрывал кубок страны.

В текущем сезоне Погба принял участия в двух матчах чемпионата Италии. "Ювентус" после трех туров набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.