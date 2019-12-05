Футболиста сборной Азербайджана могут осудить на три года

Футболист сборной Азербайджана и испанского клуба "Албасете" Эдди Исрафилов может быть осужден на три года лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на Portal Cadista, 27-летний полузащитник обвиняется в распространении в июле 2015 года видео сексуального содержания с участием товарищей по команде его бывшего клуба "Эйбар" Серхио Энрича и Антонио Луны. Хоть вступившая в интимную связь с Энричем и Луной женщина попросила не снимать это на видео, они в дальнейшем распространили эту запись среди других людей. Наряду с этими игроками, видео распространял и Исрафилов.

Расследование подошло к концу, в связи с чем Эйбарский суд №1 принял решение передать дело на устное рассмотрение суда. Адвокатам названных лиц выделили 10 дней на ознакомление с делом.

Прокурор попросил 5 лет лишения свободы для Энрича и Луны и два года для Исрафилова. Однако спецобвинитель потребовал 3 года для Исрафилова.

Эдди Исрафилов с 2015 года выступает в сборной Азербайджана. Его мать азербайджанка, отец – тоголезец.