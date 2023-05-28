Футболиста ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии

Вратаря французского "ПСЖ" Серхио Рико госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы после падения с лошади.

Вратаря французского "ПСЖ" Серхио Рико госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы после падения с лошади.

Как передает Report , об этом сообщает Marca со ссылкой на источника.

По его информации, 29-летний испанский футболист находился в Севилье. Он совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио после того, как парижане выиграли чемпионат Франции. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете, состояние футболиста оценивается как тяжелое.

"ПСЖ" оформил чемпионство 27 мая за тур до окончания турнира. Команда сыграла вничью со "Страсбургом" — 1:1. После этого руководство клуба предоставило игрокам выходной.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Также голкипер играл за испанские "Севилью" и "Мальорку", а также английский "Фулхэм".