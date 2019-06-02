Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает Report со ссылкой на портал UOL. По данным портала, женщина, чье имя не называется, заявила, что Неймар изнасиловал её в Париже.

По словам женщины, инцидент произошёл 15 мая в одном из отелей французской столицы. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.

Отмечается, что в полиции подтвердили факт обращения, но отказались давать официальные комментарии на этот счёт.

В конце сентября 2018 года в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.