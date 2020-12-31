Футболиста "Манчестер Юнайтед" дисквалифицировали за расизм

Футбольная ассоциация Англии (FA) определилась с наказанием форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани

Футбольная ассоциация Англии (FA) определилась с наказанием форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

Как передает Report, уругвайский нападающий дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тыс. фунтов стерлингов за расистский комментарий в социальных сетях.

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал "Gracias negrito", что можно перевести как "Спасибо, чёрный". Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.

Таким образом, нападающий пропустит матчи с "Астон Виллой" (АПЛ), "Манчестер Сити" (Кубок английской лиги) и "Уотфордом" (Кубок Англии).