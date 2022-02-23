О нас
Аудио новости

Футболист "Ювентуса" завершил сезон из-за травмы

Футболист "Ювентуса" завершил сезон из-за травмы Футболист итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни выбыл из строя до конца сезона.
Футбол
23 февраля 2022 г. 10:35
Футболист Ювентуса завершил сезон из-за травмы

Футболист итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни выбыл из строя до конца сезона.

Как передает Report со ссылкой на издание Football Italia, 24-летний полузащитник получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Вильярреала" в Испании.

На 81-й минуте игрок из США был заменен и доставлен в больницу. У Маккенни диагностирован перелом двух костей на левой ноге.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В текущем сезоне Уэстон Маккенни провел 28 игр за туринского представителя и отметился 4 голами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Yuventus"un futbolçusu zədə səbəbindən mövsümü başa vurub

Самое читаемое

Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио
В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио
17 февраля 2022 г. 19:20
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
20 февраля 2022 г. 17:55
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
21 февраля 2022 г. 07:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi