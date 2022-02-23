Футболист "Ювентуса" завершил сезон из-за травмы

Футболист итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни выбыл из строя до конца сезона.
Как передает Report со ссылкой на издание Football Italia, 24-летний полузащитник получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Вильярреала" в Испании.
На 81-й минуте игрок из США был заменен и доставлен в больницу. У Маккенни диагностирован перелом двух костей на левой ноге.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В текущем сезоне Уэстон Маккенни провел 28 игр за туринского представителя и отметился 4 голами.