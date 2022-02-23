Футболист "Ювентуса" завершил сезон из-за травмы

Футболист итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни выбыл из строя до конца сезона.

Футболист итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни выбыл из строя до конца сезона.

Как передает Report со ссылкой на издание Football Italia, 24-летний полузащитник получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Вильярреала" в Испании.

На 81-й минуте игрок из США был заменен и доставлен в больницу. У Маккенни диагностирован перелом двух костей на левой ноге.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В текущем сезоне Уэстон Маккенни провел 28 игр за туринского представителя и отметился 4 голами.