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Футболист "Ювентуса" пропустит остаток сезона из-за предстоящей операции

Футболист "Ювентуса" пропустит остаток сезона из-за операции

Немецкий футболист туринского "Ювентуса" Сами Хедира сообщил, что в ближайшее время должен перенести операцию на колене. 

Как сообщает Report, об этом 32-летний футболист написал в своем микроблоге в Twitter.

Из-за операции он пропустит остаток нынешнего сезона. 

"После четырех месяцев непрерывных болей в колене я решился на операцию, чтобы вылечиться в полном объеме. Операция запланирована на ближайшие две недели. Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы вернуться к 100% готовности к следующему сезону. Уже с нетерпением ожидаю нового сезона, чтобы достичь наших целей", - написал он. 

Отметим, что Сами Хедира в нынешнем сезоне провел 17 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, в которых забил два мяча.

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