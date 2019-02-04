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    Футболист "Ювентуса" попал в ДТП

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Бразилии Дуглас Коста попал в ДТП. 

    Как сообщает Report со ссылкой на La Stampa, авария произошла сегодня утром на севере Италии. 

    На место аварии была вызвана машина скорой помощи. При этом сам Коста, находившийся за рулём "Jeep Cherokee", не получил никаких повреждений. А вот водитель, управлявший "Fiat Punto," с которым столкнулся автомобиль бразильца, был доставлен в близлежащую больницу.

    Отметим, что в этом сезоне Коста провёл 24 матча за "Ювентус", забив 1 мяч и отдав 2 голевые передачи.

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