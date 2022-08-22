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Футболист "Виктории": В обороне "Карабаха" есть уязвимые места

Футболист "Виктории": В обороне "Карабаха" есть уязвимые места "Мы видели, что противник очень хорош в атаке. Но в линии обороны есть уязвимые места. У нас были шансы забить гол в Баку. В домашней игре мы также остановимся на стандартных ситуациях. Это наше главное преимущество".
Футбол
22 августа 2022 г. 19:55
Футболист Виктории: В обороне Карабаха есть уязвимые места

"Мы видели, что противник очень хорош в атаке, но в линии обороны есть уязвимые места. У нас были шансы забить гол в Баку. В домашней игре мы также остановимся на стандартных ситуациях. Это наше главное преимущество".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист "Виктории" (Пльзень) Людек Перница на пресс-конференции перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха" в Чехии.

32-летний защитник сказал, что тот факт, что капитан Лукаш Гейда не играет из-за штрафа, создаст им проблемы: "Я думаю, что нам было бы трудно, даже если бы он играл. Естественно, что отсутствие капитана - серьезная потеря. Но мы верим, что у нас есть другие хорошие игроки, которые могут его заменить".

Матч "Виктория" - "Карабах", который состоится 23 августа, стартует в 23:00 по бакинскому времени. Счет в первой встрече на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова не был открыт.

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Версия на азербайджанском языке "Viktoriya"nın futbolçusu: "Qarabağ"ın müdafiəsində zəif yerlər var"

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