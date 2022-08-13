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Футболист "Виктории": Матч с "Карабахом" будет сложный

Футболист "Виктории": Матч с "Карабахом" будет сложный "Мы можем победить этого соперника".
Футбол
13 августа 2022 г. 10:48
Футболист Виктории: Матч с Карабахом будет сложный

"Мы можем победить этого соперника".

Как сообщает Report, об этом сказал футболист чешской "Виктории" (Пльзень) Форчун Акпан Бесси, говоря о предстоящей игре с "Карабахом" в этапе плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Арендованный у венгерского "Ференцвароша" 24-летний нигерийский нападающий вспомнил о матче третьего квалификационного этапа, в котором они уступили "скакунам": "Матч был сложный, так и будет и на этот раз. "Карабах" активно играет в передовой зоне и концентрируется на ошибках соперника. Если будем хорошо защищаться, можем добиться успеха и справиться с этой командой".

"Карабах" проведет первую игру с чешским представителем 17 августа в Баку, ответный матч – 23 августа в Пльзени.

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Версия на азербайджанском языке "Viktoriya"nın futbolçusu: "Qarabağ"a qalib gələ bilərik"

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