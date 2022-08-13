Футболист "Виктории": Матч с "Карабахом" будет сложный

"Мы можем победить этого соперника".

"Мы можем победить этого соперника".

Как сообщает Report, об этом сказал футболист чешской "Виктории" (Пльзень) Форчун Акпан Бесси, говоря о предстоящей игре с "Карабахом" в этапе плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Арендованный у венгерского "Ференцвароша" 24-летний нигерийский нападающий вспомнил о матче третьего квалификационного этапа, в котором они уступили "скакунам": "Матч был сложный, так и будет и на этот раз. "Карабах" активно играет в передовой зоне и концентрируется на ошибках соперника. Если будем хорошо защищаться, можем добиться успеха и справиться с этой командой".

"Карабах" проведет первую игру с чешским представителем 17 августа в Баку, ответный матч – 23 августа в Пльзени.