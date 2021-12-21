Футболист "Валенсии": Месси лучше не сердить

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о Лионеле Месси, выступавшем на протяжении многих лет за "Барселону", а также ответил на вопрос об уровне чемпионата Испании после ухода аргентинца.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о Лионеле Месси, выступавшем на протяжении многих лет за "Барселону", а также ответил на вопрос об уровне чемпионата Испании после ухода аргентинца.

Как передает Report, об этом сообщает "Спорт-экспресс".

"Каков Месси вблизи и как общается с соперниками? Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться - и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить. Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более.

После ухода Месси и Роналду из Примеры чемпионат стал менее зрелищным? Наверное, это лучше спросить у болельщиков, а я стараюсь просто делать свою работу. В тех же "Реале", "Барселоне", "Атлетико" и других клубах, в том числе и у нас, по-прежнему собраны классные мастера. Может быть, лучшие уехали, но есть и другие. Для меня чемпионат Испании как был, так и остаётся лучшим в мире!" - сказал Черышев.