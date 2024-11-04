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Футболист умер во время матча в Перу из-за удара молнии

Футболист умер во время матча в Перу из-за удара молнии Перуанский защитник Хосе Уго Де ла Круз Меза умер на 35-м году жизни после удара молнии во время футбольного матча.
Футбол
4 ноября 2024 г. 10:34
Футболист умер во время матча в Перу из-за удара молнии

Перуанский защитник Хосе Уго Де ла Круз Меза умер на 35-м году жизни после удара молнии во время футбольного матча.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанская газета Marca.

Инцидент произошел на 23-й минуте встречи между клубами "Хувентуд Беллависта" и "Фамилия Чокка", который проходил в Уанкайо (Перу). Футболисты обеих команд покидали поле из-за начавшегося шторма, молния ударила в защитника, когда тот находился рядом с вратарем.

Сообщается, что футболистов оперативно доставили в больницу, но Де ла Круз Меза был уже мертв. Вратарь, находившийся рядом с защитником, получил серьезные ожоги, но остался жив.

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Версия на английском языке Footballer dies after being struck by lightning during match

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