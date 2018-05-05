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    Футболист умер от удара молнии во время матча

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 21-летний южноафриканский футболист Луанда Нцхангасе, выступающий за «Марицбург Юнайтед», скончался после удара молнии.

    Как передает Report, об этом клуб сообщил на своей странице в Facebook.

    «Марицбург Юнайтед» подтверждает печальную новость о кончине одного из наших молодых и талантливых футболистов. Мы очень сожалеем о смерти Луанды, великолепного молодого игрока, с огромным потенциалом. От имени клуба «Марицбург Юнайтед» хотим выразить искренние соболезнования семье Нцхангасе», – говорится в заявлении председателя клуба Фарука Кадодия.

    Также команда пообещала помочь семье погибшего в проведении прощальной церемонии.

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