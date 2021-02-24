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Футболист ударил себя камнем в висок, имитируя травму

Футболист ударил себя камнем в висок, имитируя травму Симуляция в футболе – дело обыденное. Но то, что произошло в матче третьего дивизиона Гватемалы между "Батанекос" и "Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут" (1:3), перешло все рамки.
Футбол
24 февраля 2021 г. 18:57
Футболист ударил себя камнем в висок, имитируя травму

Симуляция в футболе – дело обыденное. Но то, что произошло в матче третьего дивизиона Гватемалы между "Батанекос" и "Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут" (1:3), перешло все рамки.

Как сообщает Report, игрок "Батанекос" Росбин Рамос симулировал попадание в него камня со стороны болельщиков. С трибун на поле во время матча действительно прилетел камень. Но он никого не зацепил. Тем не менее "артист" Рамос попытался извлечь из этой ситуации выгоду.

Футболист подбежал к камню, взял его в руку и сам себя ударил им в висок, после чего упал на газон и стал изображать страдания, моля о медицинской помощи.

Вероятно, Рамос рассчитывал, что арбитр, который стоял спиной к этой клоунаде, "купится" на симуляцию и уведет команды с поля, а "Депортиво" засчитают техническое поражение.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFutbolçu daşı öz başına vurub, simulyasiyaya əl atdı

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