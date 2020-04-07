Футболист "Тоттенхэма" в апреле начнет службу в армии

Футболист английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин в апреле начнет службу в вооруженных силах Южной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В конце марта 27-летний нападающий вернулся на родину и находится на карантине, после которого отправится на службу в армию. Медицинский штаб клуба находится на связи с Сон Хын Мином, который восстанавливается после перелома руки. Игрок вернется в Лондон сразу после окончания службы в мае.

Напомним, что в текущем сезоне Сон Хын Мин провел 32 матча, забил 16 голов и отдал девять передач.