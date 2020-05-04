​Футболист "Сумгайыта" не верит в восстановление чемпионата

"Посредством программы "Zoom" мы провели с командой онлайн-тренировки. Неожиданно по телевидению сообщили, что карантинный режим продлен до 31 мая".

Как передает Report, об этом израильский игрок "Сумгайыта" Эмир Агаев сказал СМИ своей страны, рассказывая о продлении режима карантина в Азербайджане.

28-летний полузащитник заявил, что не верит в восстановление сезона. По его словам, у порядка 15 игроков команды, включая его, к концу сезона истечет контракт, что создаст определенные проблемы.

Опытный футболист отметил, что клуб задолжал ему зарплату. Агаев рассказал, что летом планирует вернуться в Израиль.