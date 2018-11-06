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    Футболист "Спортинга" пропустит встречу с "Карабахом"

    Родриго Батталья будет прооперирован

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы португальский "Спортинг" пережил потерю футболиста.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, аргентинский полузащитник Родриго Батталья был травмирован на 30 минуте гостевого матча с "Санта Клара" в рамках IX тура Примейры Португалии, в которой одержали победу со счетом 2:1. 27-летний игрок разорвал связки правого колена. Батталья сегодня будет прооперирован и вернется на зеленое поле после нескольких месяцев процесса выздоровления. По этой причине опытный игрок пропустит игру с "Карабахом" в V туре Лиги Европы, которая состоится 29 ноября в Баку.

    Отметим, что "Спортинг" 20 сентября в матче с "Карабахом" в Лиссабоне одержал победу – 2:0.

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