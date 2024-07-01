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Футболист Серхи Роберто стал свободным агентом

Футболист Серхи Роберто стал свободным агентом Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто официально стал свободным агентом.
Футбол
1 июля 2024 г. 09:54
Футболист Серхи Роберто стал свободным агентом

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто официально стал свободным агентом.

Как передает Report со ссылкой на sport-express, футболист решил не продлевать контракт с клубом.

Его соглашение было рассчитано до 30 июня.

Сообщается, что если каталонцы уладят проблемы с регистрацией, то Роберто заключит новый контракт с "Барсой".

Интерес к хавбеку также проявляют "Интер" и "Жирона".

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

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