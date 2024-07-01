Футболист Серхи Роберто стал свободным агентом

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто официально стал свободным агентом.
Как передает Report со ссылкой на sport-express, футболист решил не продлевать контракт с клубом.
Его соглашение было рассчитано до 30 июня.
Сообщается, что если каталонцы уладят проблемы с регистрацией, то Роберто заключит новый контракт с "Барсой".
Интерес к хавбеку также проявляют "Интер" и "Жирона".
В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.