Футболист сборной Азербайджана поведал о своем отношении к соцсетям

Футболист сборной Азербайджана и немецкого клуба Ertskebirge Дмитрий Назаров признался, что не следит за социальными сетями даже во время пандемии.

Как сообщает Report, об этом 30-летний форвард сообщил Bild.

Назаров отметил, что он, видимо, один из немногих, кого не привлекает это занятие: "Я не часто использую мобильный телефон для развлечений, размещения информации и не интересуюсь тем, чем заняты другие. Копошиться - это не мое. В этом смысле я приверженец традиционных подходов и в свободное время предпочитаю не пользоваться телефоном. Тот, кому интересна информация обо мне, может позвонить и спросить".

Отметим, что Дмитрий Назаров выступает за сборную Азербайджана с 2014 года.