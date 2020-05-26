​Футболист сборной Англии заразился коронавирусом

Футболист английского клуба "Борнмут" Арон Ремсдейл заразился коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом 22-летний голкипер признался изданию The Sun.

По словам Ремсдейла, вирус был выявлен по результатам повторного теста. Голкипер предполагает, что мог заразиться в супермаркете: "Это было для меня настоящим потрясением. Я не общался ни с кем, но тем не менее заразился. Никаких симптомов заболевания нет, а это значит, что даже здоровый человек может быть носителем".

Отметим, что в связи с пандемией матчи английской Премьер-лиги были приостановлены. Ожидается, что сезон возобновится в июне, но уже при пустых трибунах.