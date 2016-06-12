Футболист сборной Уэльса Бэйл мячом сломал нос валлийскому болельщику во время разминки

Баку. 11 Июнь. REPORT.AZ/ Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл во время разминки перед матчем чемпионата Европы с командой Словакии своим ударом случайно сломал нос болельщику.

Как передает Report, об этом сообщает французское издание L'Équipe.

Бэйл наносил удары по воротам, и один из мячей полетел на трибуну с валлийскими фанатами, попав одному из них в лицо и сломав ему нос. Как только футболист понял, что произошло, он подошел к болельщику, чтобы извиниться за произошедшее.

Матч между командами Словакии и Уэльса завершился победой валлийцев со счетом 2:1.

Помимо сборных Уэльса и Словакии, в группе В выступают команды России и Англии. Словаки следующий матч проведут 15 июня в Лилле с командой России, а валлийцы 16 июня в Лансе встретятся с англичанами.