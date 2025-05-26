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Футболист сборной Таиланда: Организация чемпионата мира в Баку стала примером для всех

Футболист сборной Таиланда: Организация чемпионата мира в Баку стала примером для всех Футболист сборной Таиланда: Организация чемпионата мира в Баку стала примером для всех
Футбол
26 мая 2025 г. 14:28
Футболист сборной Таиланда: Организация чемпионата мира в Баку стала примером для всех

Чемпионат мира по мини-футболу в Баку организован очень хорошо.

Об этом сказал Report футболист сборной Таиланда Пирпонг Чайонг.

"Чемпионаты мира должны организовываться именно так. Турнир в вашей стране стал примером для всех", - сказал он.

Игрок также коснулся матча, в котором они победили Коста-Рику со счетом 4:1: "В начале первого тайма было небольшое давление. Потому что соперник был не слабым. Но мы анализировали их, просматривая другие матчи. В следующих встречах мы также сделаем все возможное для хорошего результата".

Отметим, что Пирпонг Чайонг был признан лучшим игроком этого матча. Чемпионат мира, организованный в Национальной гимнастической арене, завершится 1 июня.

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Версия на азербайджанском языке Tailand millisinin futbolçusu: "Bakıdakı dünya çempionatının təşkilatçılığı hamıya bir nümunə oldu"

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