Футболист сборной Таиланда: Организация чемпионата мира в Баку стала примером для всех

Футболист сборной Таиланда: Организация чемпионата мира в Баку стала примером для всех

Чемпионат мира по мини-футболу в Баку организован очень хорошо.

Об этом сказал Report футболист сборной Таиланда Пирпонг Чайонг.

"Чемпионаты мира должны организовываться именно так. Турнир в вашей стране стал примером для всех", - сказал он.

Игрок также коснулся матча, в котором они победили Коста-Рику со счетом 4:1: "В начале первого тайма было небольшое давление. Потому что соперник был не слабым. Но мы анализировали их, просматривая другие матчи. В следующих встречах мы также сделаем все возможное для хорошего результата".

Отметим, что Пирпонг Чайонг был признан лучшим игроком этого матча. Чемпионат мира, организованный в Национальной гимнастической арене, завершится 1 июня.