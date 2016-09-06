Футболист сборной России: Удивился решению Шейдаева

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Я не ожидал, что Рамиль Шейдаев перейдет в сборную Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в заявлении dailysport.ru сказал член сборной U-21 и выступающий на правах аренды за чешский "Слован" Николай Комличенко.

21-летний футболист отметил, что удивился решению бывшего товарища по команде: "Да, не ожидал подобного. Мы с Шейдаевым лично не знакомы, поэтому мне сложно объяснить, почему он так решил. Я удивился, но это его дело. Поздравляю с дебютом за главную сборную Азербайджана".

Колимченко, являющийся украинцем по национальности, несмотря на то, что родился в Краснодаре, заявил, что не намерен менять гражданство: "Я люблю Россию и всегда буду играть за неё".