 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист сборной России Александр Самедов может поменять команду

    На повестке стоит вопрос его перехода в Спартак

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Игрок сборной России, азербайджанец Александр Самедов может поменять команду в зимнем трансферном окне.

    Как отмечает Report, выяснилось, что выступающий на данный момент в "Локомотиве" полузащитник продолжит свою карьеру в московском "Спартаке".

    Он имеет контракт с нынешним клубом до 2019 года. В контракте отмечается о возможности ухода спортсмена из клуба в случае получения выгодного предложения.

    Напомним, что Александр Самедов выступает в "Локомотиве" с 2012 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi