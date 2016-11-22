Футболист сборной России Александр Самедов может поменять команду

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Игрок сборной России, азербайджанец Александр Самедов может поменять команду в зимнем трансферном окне.

Как отмечает Report, выяснилось, что выступающий на данный момент в "Локомотиве" полузащитник продолжит свою карьеру в московском "Спартаке".

Он имеет контракт с нынешним клубом до 2019 года. В контракте отмечается о возможности ухода спортсмена из клуба в случае получения выгодного предложения.

Напомним, что Александр Самедов выступает в "Локомотиве" с 2012 года.