Футболист сборной России Александр Самедов может поменять команду

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Игрок сборной России, азербайджанец Александр Самедов может поменять команду в зимнем трансферном окне.
Как отмечает Report, выяснилось, что выступающий на данный момент в "Локомотиве" полузащитник продолжит свою карьеру в московском "Спартаке".
Он имеет контракт с нынешним клубом до 2019 года. В контракте отмечается о возможности ухода спортсмена из клуба в случае получения выгодного предложения.
Напомним, что Александр Самедов выступает в "Локомотиве" с 2012 года.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook