Футболист сборной Португалии пропустит матч с Азербайджаном

Футболист сборной Португалии Ренату Саншеш, выступающий за французский "Лилль", получил травму.

Футболист сборной Португалии Ренату Саншеш, выступающий за французский "Лилль", получил травму.

24-летний полузащитник, получивший травму колена, будет прооперирован, сообщает Report со ссылкой на издание LEquipe.

Саншеш сможет вернуться на поле в сентябре, игрок пропустит матчи отборочного этапа чемпионата мира с Азербайджаном и Ирландией.

Отметим, что Португалия на отборочном этапе ЧМ-2022 1 сентября примет Ирландию, а 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе сыграет в гостях со сборной Азербайджана.