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Футболист сборной Португалии пропустит матч с Азербайджаном

Футболист сборной Португалии пропустит матч с Азербайджаном Футболист сборной Португалии Ренату Саншеш, выступающий за французский "Лилль", получил травму.
Футбол
16 августа 2021 г. 09:15
Футболист сборной Португалии пропустит матч с Азербайджаном
Ренату Саншеш

Футболист сборной Португалии Ренату Саншеш, выступающий за французский "Лилль", получил травму.

24-летний полузащитник, получивший травму колена, будет прооперирован, сообщает Report со ссылкой на издание LEquipe.

Саншеш сможет вернуться на поле в сентябре, игрок пропустит матчи отборочного этапа чемпионата мира с Азербайджаном и Ирландией.

Отметим, что Португалия на отборочном этапе ЧМ-2022 1 сентября примет Ирландию, а 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе сыграет в гостях со сборной Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliya yığmasının futbolçusu Azərbaycan millisi ilə oyunu buraxacaq

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