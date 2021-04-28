Футболист сборной Польши объявил о завершении карьеры

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу немецкой Бундеслиги, 35-летний защитник намерен продолжить работу в футбольной сфере в польском клубе "Гочалковице", вице-президентом которого является его отец.

Ранее поляк планировал завершить выступление на профессиональном уровне в 2020 году, но продлил контракт с дортмундцами на год. В "Боруссии" Пищек выступает с 2010 года. Вместе с клубом он выиграл два чемпионата Германии, два Кубка и три Суперкубка страны.

Пищек также играл за берлинскую "Герту" и польский "Заглембе". В составе национальной команды Польши защитник провел 66 матчей и играл на трех чемпионатах Европы и одном чемпионате мира.