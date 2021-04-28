О нас
Report Georgia
Аудио новости

Футболист сборной Польши объявил о завершении карьеры

Футболист сборной Польши объявил о завершении карьеры Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона
Футбол
28 апреля 2021 г. 22:36
Футболист сборной Польши объявил о завершении карьеры
Лукаш Пищек

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу немецкой Бундеслиги, 35-летний защитник намерен продолжить работу в футбольной сфере в польском клубе "Гочалковице", вице-президентом которого является его отец.

Ранее поляк планировал завершить выступление на профессиональном уровне в 2020 году, но продлил контракт с дортмундцами на год. В "Боруссии" Пищек выступает с 2010 года. Вместе с клубом он выиграл два чемпионата Германии, два Кубка и три Суперкубка страны.

Пищек также играл за берлинскую "Герту" и польский "Заглембе". В составе национальной команды Польши защитник провел 66 матчей и играл на трех чемпионатах Европы и одном чемпионате мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polşa millisinin və "Borussiya"nın futbolçusu karyerasını bitirdi

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ОБНОВЛЕНО
28 апреля 2021 г. 22:02
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
28 апреля 2021 г. 09:44
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
27 апреля 2021 г. 19:50
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
27 апреля 2021 г. 18:15
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
27 апреля 2021 г. 14:37
Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
ФотоКитай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
27 апреля 2021 г. 13:29
Состав ЦИК сформирован заново
Состав ЦИК сформирован заново
27 апреля 2021 г. 12:29
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
27 апреля 2021 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi