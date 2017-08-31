Футболист сборной Норвегии выразил отношение к информации о получении предложения от клуба "Карабах"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Футболист сборной Норвегии Тарик Эльюнусси выразил отношение к информации о получении предложения от клуба "Карабах".

В интервью Report надевший форму греческого "Олимпиакоса" 29-летний полузащитник сказал, что не получал предложения от агдамского клуба: "До закрытия "Трансферного окна" остаются считанные часы. То есть, после это невозможно. Наряду с этим, должен сказать, что "Карабах" является хорошей командой и мне бы хотелось играть в Лиге чемпионов".

Отметим, что согласно сообщениям греческих СМИ, "Карабах" также интересуется иранским нападающим "Олимпиакоса" Каримом Ансарифардом. Кроме того идет работа в связи с трансфером футболиста ПАОК Педро Энрике.