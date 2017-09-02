Футболист сборной Норвегии назвал причину своего перехода в "Карабах"

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Переговоры с "Карабахом" продолжались, однако некоторые детали полностью не были согласованы. Я оставил телефон в раздевалке, поэтому о своем переходе узнал после матча".

Как сообщает Report, об этом изданию NRK заявил футболист сборной Норвегии Тарик Эльюнусси, перешедший в агдамский клуб "Карабах".

"Игроки "Карабаха" тепло встретили меня. Видимо знали, что я перешел к ним. Мне было очень приятно. Они оставили хорошее впечатление. Я всем им признателен", - отметил 29-летний футболист

По словам Т. Эльюнусси, выступление агдамского клуба "Карабах" в групповом этапе Лиги чемпионов (ЛЧ) играет решающую роль: "Я с детства мечтал играть в Лиге чемпионов. Этот фактор сыграл роль в моём переходе в "Карабах". Баку - красивый город, ранее я там бывал. Мне нравится жить в новых странах и знакомиться с различными культурами. Поэтому мне будет интересно".