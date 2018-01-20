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    Футболист сборной Молдовы: Сборная Азербайджана на одном уровне с нами

    Мы должны равно играть с этим соперником

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ «Обычно после отдыха тренировки проходят тяжело. Мы тоже столкнулись с такой ситуацией. После длительного отпуска мы должны много и упорно трудиться, чтобы достичь хороших результатов».

    Как передает Report, об этом сказал футболист сборной Молдовы Александр Дедов, комментируя подготовительный процесс команды в преддверии матчей с Южной Кореей 27-го января и с Азербайджаном 30-го января.

    Выступающий ныне за клуб «Милсами» 29-летний нападающий заявил, что у него сформировалось очень хорошее впечатление о новом главном тренере Александре Спиридоне:

    «Опытность тренера очевидна. Надеюсь, что мы почерпнем лишь самое лучшее из сказанного и сделанного тренером, и это принесет нам пользу.

    Дедов также поделился мнением о сборных Южной Кореи и Азербайджана:

    «Про Южную Корею я знаю мало. А вот с Азербайджаном мы уже играли. Это хорошая команда, которая приблизительно находится на одном уровне с нами. Мы должны равно играть с этим соперником. Почему бы нам не показать хороший результат?!»

    В предыдущих 9-ти матчах между командами на 3 победы сборной Молдовы, Азербайджан ответил двумя. В 4 встречах победитель не был выявлен. Последняя встреча между этими командами была проведена на Олимпийском стадионе в Баку. Встреча закончилась победой хозяев поля- 2:1. В той встрече Александр Дедов провел полный матч и запомнился полученной желтой карточкой на 75-ой минуте.

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