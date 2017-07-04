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    Футболист сборной Мали арестован за то, что ударил во Франции полицейского

    Самбу Ятабаре ударил в Париже стража правопорядка в глаз

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Мали и немецкого клуба "Вердер" Самбу Ятабаре арестован за нападение во Франции на полицейского. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание L'Equipe, инцидент произошел в прошлое воскресенье на стоянке парижского аэропорта.  

    После задержания 28-летнего полузащитника полицейским между ними завязался спор и футболист ударил стража правопорядка в глаз.  

    Отметим, что Самбу Ятабаре также является гражданином Франции. Он выступал в командах "Кан", "Бастия", "Генгам" и "Монако". 

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