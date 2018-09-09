Футболист сборной Мальты: “Азербайджан приехал за победой”

Та-Кали. 9 сентября. REPORT.AZ/ “Проигрыш команде Фарерских островов нас огорчил (1:3). Азербайджан сильная команда. Но мы сделаем все для положительного результата”.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил форвард сборной Мальты по футболу Андре Шембри.

“Нам тяжело будет победить. Сборная Азербайджана приехала в Мальту за победой”, - сказал футболист.

Матч между сборными Азербайджана и Мальты пройдет 10 сентября в городе Та-Кали и начнется в 22:45 по бакинскому времени.