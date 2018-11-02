Футболист сборной Италии задержан

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ У футболиста сборной Италии и французского клуба ПСЖ Марко Верратти возникли проблемы с законом.

Как сообщает Report со ссылкой на издание L’Equipe, в ночь с 30 на 31 октября полиция остановила автомобиль итальянского футболиста в Париже, после чего выяснилось, что уровень алкоголя в его крови в два раза превышает допустимый.

Верратти был арестован и спустя некоторое время отправился домой. Игроку грозит наказание в виде лишения водительского удостоверения на длительный срок. Помимо этого он с большой вероятностью столкнётся с санкциями со стороны ПСЖ.

Напомним, что Марко Верратти выступает в ПСЖ с 2012 года.