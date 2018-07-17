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    Футболист сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни

    Об этом рассказал бывший партнер по команде 24-летнего Ребича Ловро Шиндик

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни Имоцки. 

    Как сообщает Report со ссылкой на sportbuzzer.de, об этом рассказал бывший партнер по команде 24-летнего Ребича Ловро Шиндик.

    "Он вырос в маленькой деревушке недалеко от Сплита. Он никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в "Фиорентину". Однажды он погасил кредиты всех 500 жителей деревни", - сказал Шиндик.

    На чемпионате мира в России форвард провел шесть игр и забил один гол в ворота сборной Аргентины в матче группового этапа

    Отметим, что Ребич выступал за хорватский "Сплит", итальянские "Фиорентину" и "Верону", немецкие "Лейпциг" и "Айнтрахт". В прошедшем сезоне он провел 28 матчей за "Айнтрахт", в которых забил девять голов. В составе "Айнтрахта" форвард стал обладателем Кубка Германии.

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