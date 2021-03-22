Футболист сборной: Де Бьязи рекомендовал остаться в Баку

"В начале вечерней тренировки 18 марта я почувствовал боль в мышцах спины. После обследования выяснилось, что на правой ноге у меня образовалась мышечная грыжа"

"В начале вечерней тренировки 18 марта я почувствовал боль в мышцах спины. После обследования выяснилось, что на правой ноге у меня образовалась мышечная грыжа". Как сообщает Report, об этом заявил капитан сборной Азербайджана и "Карабаха" Гара Гараев.

29-летний полузащитник, который был исключен из состава сборной из-за травмы, рассказал о том, что главный тренер Джанни де Бьязи посоветовал ему остаться в Баку: "Мы проконсультировались с врачом сборной, через пару дней сделали повторное МРТ (магнитно-резонансную томографию). После вторичного обследования врач запретил мне участвовать на тренировках вплоть до игры со сборной Сербии - до 30 марта. Джанни де Бьязи посоветовал мне остаться в Баку и пройти лечение".