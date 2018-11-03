Футболист сборной Дании Никлас Бендтнер получил тюремный срок за избиение таксиста

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Экс-нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал» Никлас Бендтнер приговорен к 50 суткам тюремного заключения, сообщает The Guardian, сообщает Report.

Защита спортсмена подала апелляцию на решение суда, после чего футболист был освобожден до решения вынесения окончательного вердикта вышестоящей инстанцией.

Конфликт между футболистом и водителем такси произошел в сентябре в Копенгагене. Причиной стал отказ Бендтнера оплатить счет за поездку из-за того, что водитель нарушал правила безопасности и разговаривал по телефону во время вождения.

Никлас Бендтнер в настоящее время играет за норвежский «Русенборг». Ранее он был в составах британского «Арсенала», немецкого «Вольфсбурга» и итальянского «Ювентуса».