Футболист сборной Черногории: Национальная арена гимнастики — самое грандиозная арена, на которой мне доводилось играть

Футболист сборной Черногории, которая обыграла Польшу (1:0) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку, Джуро Мугоша особо отметил грандиозность Национальной арены гимнастики, где проводятся встречи турнира.

Футболист сборной Черногории, которая обыграла Польшу (1:0) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку, Джуро Мугоша особо отметил грандиозность Национальной арены гимнастики, где проводятся встречи турнира.

В беседе с корреспондентом Report игрок также подчеркнул высокий уровень организации соревнования.

"Несомненно, сборная Азербайджана является фаворитом чемпионата мира. Это очень сильная команда. Организация на самом высоком уровне. Национальная арена гимнастики - самая грандиозная арена, на которой мне доводилось играть", - сказал футболист.

Он также поделился впечатлениями о матче с Польшей в 1/8 финала.

"Игра была очень трудной. Это был наш лучший матч. Мы победили, я очень устал, потому что мы играли против сильной команды. Мы сделаем все возможное, чтобы стать первыми", - добавил Джуро Мугоша.