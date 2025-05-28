О нас

Футболист сборной Черногории: Национальная арена гимнастики — самое грандиозная арена, на которой мне доводилось играть

Футболист сборной Черногории: Национальная арена гимнастики — самое грандиозная арена, на которой мне доводилось играть Футболист сборной Черногории, которая обыграла Польшу (1:0) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку, Джуро Мугоша особо отметил грандиозность Национальной арены гимнастики, где проводятся встречи турнира.
Футбол
28 мая 2025 г. 22:59
Футболист сборной Черногории: Национальная арена гимнастики — самое грандиозная арена, на которой мне доводилось играть

Футболист сборной Черногории, которая обыграла Польшу (1:0) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку, Джуро Мугоша особо отметил грандиозность Национальной арены гимнастики, где проводятся встречи турнира.

В беседе с корреспондентом Report игрок также подчеркнул высокий уровень организации соревнования.

"Несомненно, сборная Азербайджана является фаворитом чемпионата мира. Это очень сильная команда. Организация на самом высоком уровне. Национальная арена гимнастики - самая грандиозная арена, на которой мне доводилось играть", - сказал футболист.

Он также поделился впечатлениями о матче с Польшей в 1/8 финала.

"Игра была очень трудной. Это был наш лучший матч. Мы победили, я очень устал, потому что мы играли против сильной команды. Мы сделаем все возможное, чтобы стать первыми", - добавил Джуро Мугоша.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Monteneqro yığmasının futbolçusu: “Milli Gimnastika Arenası indiyədək oynadığım ən möhtəşəm məkandır"

Другие новости из категории

Чехия обыграла Израиль в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу
ФотоЧехия обыграла Израиль в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу
28 мая 2025 г. 21:37
Член сборной Польши по мини-футболу: Надеюсь, что организация на следующих соревнованиях будет как в Азербайджане
Член сборной Польши по мини-футболу: Надеюсь, что организация на следующих соревнованиях будет как в Азербайджане
28 мая 2025 г. 21:00
Очередная команда получила путевку в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу
ФотоОчередная команда получила путевку в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу
28 мая 2025 г. 20:15
Черногория обыграла Польшу на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория обыграла Польшу на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
28 мая 2025 г. 18:39
В Баку завершится стадия 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу
В Баку завершится стадия 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу
28 мая 2025 г. 08:00
Сегодня определится победитель Лиги конференций УЕФА сезона 2024/2025
Сегодня определится победитель Лиги конференций УЕФА сезона 2024/2025
28 мая 2025 г. 07:30
Ламин Ямаль продлил контракт с Барселоной
Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной"
28 мая 2025 г. 00:46
Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае
Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае
28 мая 2025 г. 00:00
На чемпионате мира в Баку определились четыре четвертьфиналиста
На чемпионате мира в Баку определились четыре четвертьфиналиста
27 мая 2025 г. 23:14
На чемпионате мира по мини-футболу в Баку определился еще один четвертьфиналист
ФотоНа чемпионате мира по мини-футболу в Баку определился еще один четвертьфиналист
27 мая 2025 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi