Футболист сборной Бразилии Фред пойман на употреблении допинга

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Проба на допинг полузащитника "Шахтера" Фреда, взятая во время выступления сборной Бразилии на Кубке Америки, дала положительный результат, сообщает Report со ссылкой на "Советский спорт".

Запрещенное средство, найденное в урине игрока, само по себе помогает скрыть следы употребления других препаратов. Вторую пробу должны вскрыть во вторник.

Напомним, что Фред заменил в сборной травмированного Луиса Густаво. Полузащитник сыграл в первых двух матчах Бразилии на Кубке Америки.