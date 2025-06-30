Футболист сборной Бельгии покинул "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" объявил об уходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

Мадридский "Атлетико" объявил об уходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба клуба Ла Лиги.

Витсель покинул команду в связи с истечением срока контракта. Где он продолжит карьеру, пока неизвестно.

Отметим, что 36-летний полузащитник выступал за "матрасников" с 2022 года. В сезоне 2024/2025 он провел 22 матча во всех клубных турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Также он является бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Бельгии.