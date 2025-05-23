Футболист сборной Бахрейна: Азербайджан продемонстрировал всему миру высокий уровень организации ЧМ

Азербайджан продемонстрировал всему миру высокий уровень организации чемпионата мира.

Азербайджан продемонстрировал всему миру высокий уровень организации чемпионата мира.

Об этом в заявлении Report сказал футболист сборной Бахрейна Али Халифа, комментируя проходящий в Баку чемпионат мира по мини-футболу.

Он поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации соревнований.

Спортсмен также извинился перед болельщиками за поражение в матче против Мавритании (0:2) во втором туре группы А и пообещал сделать все возможное для победы в третьем матче.

Али Халифа также назвал сборную Азербайджана одной из лучших: "Сборная Азербайджана - известная команда, которая входит в пятерку лучших на чемпионате мира".

Отметим, что чемпионат мира по мини-футболу завершится 1 июня.