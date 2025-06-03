Футболист сборной Азербайджана выразил надежду на продолжение беспроигрышной серии

Футболист сборной Азербайджана U-21 Айхан Сулейманлы считает, что команда продолжит беспроигрышную серию игр.

Футболист сборной Азербайджана U-21 Айхан Сулейманлы считает, что команда продолжит беспроигрышную серию игр.

В интервью сотруднику Report в Минске защитник нашей команды прокомментировал завтрашний товарищеский матч против Беларуси:

"Нас ждет сложная игра. Но мы хорошо подготовились. Под руководством главного тренера Айхана Аббасова мы проанализировали слабые стороны соперника. Это будет хорошая проверка перед официальными матчами. В последних двух матчах мы не проиграли. Мы верим, что эта серия продолжится. Даже если это контрольный матч, мы считаем результат важным. Это может стать хорошей мотивацией для предстоящих игр".

Отметим, что сборная Азербайджана 4 июня встретится с национальной командой Беларуси. Матч, который пройдет на городском стадионе Барановичи, начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по Баку). Затем в рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с командой U-21 Черногории 8 июня на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде.