Футболист сборной Азербайджана снялся в немецкой рекламе - ВИДЕО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров снялся в рекламном ролике в Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Tag24, в видеоролике клуба "Ertsgebirge", за который выступает 29-летний полузащитник, рекламируется родной город клуба - Ауэ.

В ролике, наряду с Назаровым, снялись мигранты - педиатр Яна Ондряшова, повар Рикардо Басджан, музыкант Наоши Такахаши и работающий на заводе специалист Леонид Кондратьев.

Цель ролика, снятого под лозунгом "Мир вместе с нами", привлечь мигрантов в город Ауе.

По словам исполнительного директора клуба "Ertsgebirge" Майкла Фойгта, вне зависимости от национальности, люди, нужные обществу, пригодятся везде: "Много лет мы привлекаем в наш клуб мигрантов. Врач команды родом из Чехии. Неважно, какой ты национальности, если нужен обществу, то везде пригодишься".

Отметим, что Дмитрий Назаров родился 4 апреля 1990 года в Казахстане. Семья Назарова эмигрировала в Германию, когда ему исполнился 1 год.