Футболист сборной Азербайджана сделал жест "Самсунспор"

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана и турецкой команды "Болуспор" Уфук Будак сделал жест прежнему клубу - "Самсунспор".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 28-летний защитник не обратился с жалобой в ФИФА по поводу причитающегося ему долга "красно-черных" в размере 255 348 турецких лир.

Наряду с Будаком, проблему клубу не создали еще 5 футболистов, за что "Самсунспор" поблагодарил каждого из них.

Вместо этого, клуб заплатил еще двум бывшим футболистам - выступавшему ранее в "Габале" Экиго Эхиосу 52 тыс. евро, а Фамусса Коне - 44 тыс. евро.

Отметим, что в сезоне 2017/2018 Уфук Будак выступал в "Самсунспор".