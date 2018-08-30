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    Футболист сборной Азербайджана сделал жест "Самсунспор"

    Клуб поблагодарил Уфука Будака

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана и турецкой команды "Болуспор" Уфук Будак сделал жест прежнему клубу - "Самсунспор". 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 28-летний защитник не обратился с жалобой в ФИФА по поводу причитающегося ему долга "красно-черных" в размере 255 348 турецких лир. 

    Наряду с Будаком, проблему клубу не создали еще 5 футболистов, за что "Самсунспор" поблагодарил каждого из них. 

    Вместо этого, клуб заплатил еще двум бывшим футболистам - выступавшему ранее в "Габале" Экиго Эхиосу 52 тыс. евро, а Фамусса Коне - 44 тыс. евро. 

    Отметим, что в сезоне 2017/2018 Уфук Будак выступал в "Самсунспор".  

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