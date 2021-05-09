Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии

Во второй Бундеслиге Германии проводятся игры XXXII тура.
Как сообщает Report, "Эрцгебирге", за который выступает футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, принял дома "Падерборн". Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 3:8.
Назаров забил все 3 гола в составе клуба из города Ауэ. Он отличился на 1-й, 4-й и 55-й минутах. 31 - летний азербайджанский полузащитник был заменен на 77-й минуте.
Отметим, что после этого результата "Эрцгебирге" остался на 11-й строчке таблицы чемпионата с 41 очком. "Падерборн", доведя счет до 46, поднялся на 8-ю строчку рейтинга.