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Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии

Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии Во второй Бундеслиге Германии проводятся игры XXXII тура
Футбол
9 мая 2021 г. 17:48
Футболист сборной Азербайджана сделал хет-трик в чемпионате Германии
Дмитрий Назаров

Во второй Бундеслиге Германии проводятся игры XXXII тура.

Как сообщает Report, "Эрцгебирге", за который выступает футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, принял дома "Падерборн". Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 3:8.

Назаров забил все 3 гола в составе клуба из города Ауэ. Он отличился на 1-й, 4-й и 55-й минутах. 31 - летний азербайджанский полузащитник был заменен на 77-й минуте.

Отметим, что после этого результата "Эрцгебирге" остался на 11-й строчке таблицы чемпионата с 41 очком. "Падерборн", доведя счет до 46, поднялся на 8-ю строчку рейтинга.

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Версия на азербайджанском языке Millimizin futbolçusu het-trik etdi, komandası darmadağın oldu

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