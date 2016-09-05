Футболист сборной Азербайджана принес извинения за сделанный жест

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "В первую очередь поздравляю болельщиков сборной Азербайджана по случаю успешного начала отборочного раунда. Надеюсь, что и на последующих играх мы добьемся хороших результатов и докажем, что наша победа была не случайной".

Как сообщает Report, об этом в заявлении официальному сайту АФФА после матча отборочной группы ЧМ 2018 года с Сан-Марино сказал футболист национальной сборной Азербайджана Магомед Мирзабеков.

Молодой защитник также прокомментировал сделанный им после встречи жест, который стал темой для обсуждений: "Подойдя ко мне, футболист команды-соперницы предложил обменяться формами. Я ответил, что уже обещал подарить свою форму другу и сделал жест. Хочу, чтобы все поверили в мою искренность. Этим жестом я не хотел кого-либо оскорбить и прошу прощения у каждого, кто принял его как неэтичное поведение.

Каждый игрок национальной сборной представляет не только себя, но и всю страну в целом. Чтобы избежать повторения аналогичных эмоциональных действий, впредь буду более внимательным. Заверяю всех, что хорошо осознаю эту ответственность".

АФФА заявляет, что приложит все усилия для развития футбола, повышения массовости данного вида спорта, направления детей и молодежи к здоровому образу жизни, воспитания далекого от вредных привычек здорового поколения с физической и моральной точек зрения. С учетом этого, АФФА не оставила без внимания жест Магомеда Мирзабекова и дала футболисту необходимые рекомендации.

Отметим, что встреча завершилась победой национальной сборной Азербайджана со счетом 1:0.