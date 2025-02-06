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Футболист сборной Азербайджана: Поступали предложения из Албании и других стран

Футболист сборной Азербайджана: Поступали предложения из Албании и других стран В зимнее трансферное окно поступали предложения не только из Албании, но и из других стран.
Футбол
6 февраля 2025 г. 12:54
Футболист сборной Азербайджана: Поступали предложения из Албании и других стран

В зимнее трансферное окно поступали предложения не только из Албании, но и из других стран.

Об этом Report сообщил футболист сборной Азербайджана, выступающий за албанский клуб "Эгнатия" Замиг Алиев.

23-летний защитник рассказал, что его переход в другой клуб на правах аренды был вполне реальным, но сделка сорвалась:

"Мы достигли договоренности с престижным клубом. Однако из-за того, что это был последний день трансферного окна, документы не успели оформить. Пока продолжу карьеру здесь".

Алиев также прокомментировал свое редкое появление в стартовом составе:

"Главный тренер часто меняет тактику, и бывают матчи, когда я не выхожу на поле. Я уважаю его решения, продолжаю работать над собой и стараюсь укрепить свои позиции в составе".

Напомним, что Замиг Алиев присоединился к "Эгнатии" летом 2024 года и уже успел выиграть с командой Суперкубок Албании.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Həm Albaniyadan, həm də bəzi başqa ölkələrdən təkliflər var idi"

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