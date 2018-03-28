Футболист сборной Азербайджана получил предложение от клубов Германии

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Покинувший ряды немецкого клуба "Айнтрахт" футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов получил предложение от нескольких клубов.

Как сообщает Report, об этом немецкому изданию Bild сообщил менеджер 18-летнего нападающего Костас Спанудакис.

Он сообщил, что есть желающие подписать с Дадашовым договор:

"Поступило несколько предложений от Германии и из-за рубежа. Некоторые из них готовы тотчас включить футболиста в свои ряды".

Отметим, что воспитанник "Айнтрахта" Ренат Дадашов был выставлен на трансфер из-за того, что ударил товарища по команде в сборной U-19. С франкфуртским представителем у него имеется контракт до 2020 года. Сейчас 18-летний нападающий находится в лагере берлинского "Динамо", где играет его брат Руфат Дадашов. Для сохранения своей формы он принимает участие в тренировках столичного клуба, борющегося в северо-восточной зоне (IV дивизион) Региональной лиги Германии.