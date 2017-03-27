Футболист сборной Азербайджана получил предложение от европейских клубов - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана и команды "Карабах" Гара Гараев получил предложение от клубов, выступающих в ведущих чемпионатах Европы.

Об этом Report сообщил главный координатор по вопросам селекции АФФА Риад Рафиев.

По его словам, 25-летний полузащитник привлек внимание иностранных скаутов своей игрой в групповом раунде Лиги Европы и играх отборочного раунда ЧМ-2018.

Р.Рафиев заявил, что ясность в вопрос о его переходе в иностранный клуб будет внесена после завершения текущего сезона: "С учетом незавершения сезона и продолжения контракта футболиста с "Карабахом", пока было бы неправильно называть имена. Однако Гараевым интересуются в некоторых европейских странах. Это может быть как Германия, так и Испания или Португалия. Пока рано говорить что-либо. Они связались с АФФА и интересовались только Гараевым. Я не могу сказать что-то конкретное касательно того, произойдет ли переход футболиста".

Отметим, что на прошедшей вчера пресс-конференции, организованной после игры отборочного раунда ЧМ-2018 с Германией, главный тренер национальной команды Азербайджана Роберт Просинечки заявил, что желает, чтобы Гара Гараев выступал в сильнейших чемпионатах Европы.