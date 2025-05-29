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Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу: Чтобы стать чемпионами мира нам осталось выиграть два матча

Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу: Чтобы стать чемпионами мира нам осталось выиграть два матча Член сборной Азербайджана Темкин Халилзаде заявил, что счастлив выходу команды в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу.
Футбол
29 мая 2025 г. 22:31
Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу: Чтобы стать чемпионами мира нам осталось выиграть два матча

Член сборной Азербайджана Темкин Халилзаде заявил, что счастлив выходу команды в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу.

По информации Report, футболист сказал об этом в своем заявлении журналистам после игры.

Он прокомментировал победу команды в решающем матче с Англией:

"Я очень взволнован. Слава Богу, мы одержали великолепную победу. Выражаю благодарность всем, кто нас поддерживал. Мы очень стараемся, и я верю, что в конце это принесет свои плоды. Чтобы стать чемпионами мира нам осталось выиграть два матча. Иншаллах, мы достигнем нашей мечты".

Отметим, что Азербайджан вышел в полуфинал, обыграв Англию со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Dünya çempionu olmağımıza son 2 oyun qalıb"

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