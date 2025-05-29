Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу: Чтобы стать чемпионами мира нам осталось выиграть два матча

Член сборной Азербайджана Темкин Халилзаде заявил, что счастлив выходу команды в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу.

Член сборной Азербайджана Темкин Халилзаде заявил, что счастлив выходу команды в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу.

По информации Report, футболист сказал об этом в своем заявлении журналистам после игры.

Он прокомментировал победу команды в решающем матче с Англией:

"Я очень взволнован. Слава Богу, мы одержали великолепную победу. Выражаю благодарность всем, кто нас поддерживал. Мы очень стараемся, и я верю, что в конце это принесет свои плоды. Чтобы стать чемпионами мира нам осталось выиграть два матча. Иншаллах, мы достигнем нашей мечты".

Отметим, что Азербайджан вышел в полуфинал, обыграв Англию со счетом 2:1.